Mano Menezes fica aliviado com primeira vitória do Cruzeiro: 'Valeu ouro'

O técnico Mano Menezes ficou aliviado com a primeira vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. No domingo, o time derrotou o Botafogo por 1 a 0, no estádio do Mineirão, pela quarta rodada e conseguiu deixar as últimas colocações na tabela.

"A vitória valeu ouro, não podia passar de hoje (domingo). Senão você vai bem em uma competição e tem que se recuperar na outra. Teve um sabor especial. Ambicionar todo mundo ambiciona. Não adianta pensar lá na frente sem jogar o agora. Logo teremos também a Copa do Brasil, vamos ter que nos adaptar bem, contra um adversário difícil. Temos que aproveitar o momento e podemos render mais", opinou.

O Cruzeiro foi a quatro pontos na classificação e subiu para o 14º lugar, deixando a zona de rebaixamento. Mano ficou mais tranquilo porque o time mineiro vinha de duas goleadas na Libertadores (7 a 0 no Nacional e 4 a 0 no Vasco), mas ainda não havia engrenado no Brasileirão.

Sobre a partida, o treinador elogiou a postura da equipe. "Venceu quem jogou melhor, quem teve mais oportunidades e lutou pela vitória. Fizemos algumas faltinhas desnecessárias no começo do jogo. Sabíamos que seria um jogo complicado em função da Libertadores. É diferente você jogar na quarta e o adversário não, especialmente na questão de explosão muscular nas jogadas individuais. O time se superou, pressionou, marcamos o gol e poderíamos fazer mais", analisou.

O Cruzeiro tem a semana livre para treinamento e volta a campo apenas no domingo, quando receberá o Sport, às 11 horas, no estádio do Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. "Se essa tranquilidade da semana cheia for para nos recuperarmos, ela será positiva. Vamos trabalhar para que ela seja", finalizou.