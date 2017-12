Mano Menezes fica no Grêmio em 2006 O Grêmio confirmou no início da noite desta quarta-feira a renovação do contrato do técnico Mano Menezes, comandante do time campeão da Série B do Campeonato Brasileiro neste ano. Ele ficará no Olímpico em 2006 com a missão de ganhar o Campeonato Gaúcho, fazer boa campanha da Copa do Brasil e ficar longe da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Definido o técnico da próxima temporada, o clube passará a tentar montar um time competitivo, apesar das dificuldades financeiras que atravessa. Nos próximos dias tentará fazer acordos com o zagueiro Pereira, vinculado ao Santos, e com o atacante Ricardinho, vinculado ao Palmeiras, para que permaneçam mais uma temporada no Olímpico.