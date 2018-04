Mano Menezes já comemora chegada de Defederico

"Já o vi jogar algumas vezes. É um meia-atacante de habilidade, canhoto, bom na condução de bola", afirmou Mano Menezes, em entrevista ao SporTV, ao falar sobre o jogador argentino de apenas 20 anos.

Segundo o treinador, é difícil encontrar no Brasil um jogador com as características de Defederico. "Acabamos de perder um (Douglas) e o que me surpreendeu foi a possibilidade de ele vir jogar no Brasil, já que havia o interesse de clubes da Europa", disse Mano Menezes.

O técnico do Corinthians, no entanto, avisou que ainda é cedo para comparar Defederico com o também argentino Messi, do Barcelona. "O Messi já tem uma trajetória no futebol e o Defederico ainda precisa construir isso. Ele tem todo potencial, mas futebol é duro, tem a questão da mudança de País, a adaptação", explicou.