Mano Menezes mantém Iarley no lugar de Ronaldo

O técnico Mano Menezes repetiu no treino deste sábado a formação já testada nas atividades de sexta-feira. Assim, Iarley deve ficar com a vaga de Ronaldo no clássico entre Corinthians e Palmeiras, neste domingo, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista.

Veja também:

História do clássico / Quiz do clássico

Jorge Henrique também está confirmado, formando assim a dupla de ataque com Iarley. E na armação, apesar de já ser contestado pela torcida, Tcheco deve ganhar mais uma chance ao lado de Danilo. O argentino Defederico também briga por uma vaga e pode ser a surpresa de Mano Menezes.

Após ser poupado no meio da semana, Roberto Carlos retornará ao time, assim como Chicão e Ralf. Assim, o Corinthians deve enfrentar o Palmeiras com: Felipe; Alessandro, Chicão, William e Roberto Carlos; Ralf, Elias, Tcheco e Danilo; Jorge Henrique e Iarley.

E no treino deste sábado, cerca de 150 torcedores foram ao Parque São Jorge apoiar os jogadores e pedir raça para o clássico. As duas equipes estão empatadas com oito pontos, mas o Palmeiras tem vantagem no saldo de gols (5 a 2) e lidera o Paulistão - o Corinthians está em terceiro, atrás também do Ituano.