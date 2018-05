Mano Menezes mostra irritação em treino e cobra jogadores do Corinthians

SÃO PAULO - A paciência de Mano Menezes com o time do Corinthians está no limite. O que era para ser um simples coletivo nesta quinta-feira, acabou expondo toda a irritação do treinador com o desempenho de alguns de seus jogadores. Foi um festival de broncas distribuídas durante o trabalho.

Guilherme (com quem o treinador discutiu durante o jogo com o Atlético-MG), o lateral-esquerdo Fábio Santos, o atacante Luciano e, principalmente, o meia Jadson foram os principais alvos da ira de Mano, que berrou, gesticulou e cobrou o tempo todo. Tudo para que os erros de campo não se repitam diante do Flamengo, domingo, no Pacaembu, quando só a vitória deixará o ambiente mais tranquilo - o Corinthians empatou em sua estreia no Brasileirão.

Mano cobrou atenção nas jogadas para Guilherme, chegou a pedir para o volante correr em cobrança de falta ensaiada, mesmo não autorizando o prosseguimento da jogada. Com Fábio Santos, um dos mais experientes do elenco corintiano, a ordem foi mais branda. Apenas para acertar o posicionamento nos contragolpes. Os contra-ataques, por sinal, são o grande temor de Mano na partida com o Fla. O treinador se irritou mesmo após cobranças de escanteios de Jadson.

CONTRA-ATAQUES

"Se cobrou na mão do goleiro, já sabe que tem de sair correndo atrás da bola", foi a primeira intervenção com Jadson. Nova cobrança errada e dá-lhe bronca. "Você deve estar com bastante vontade de correr atrás dos jogadores em contra-ataques, né?" Numa dessas rápidas saídas, o time reserva fez 1 a 0, com Malcom. Mano esbravejou.

Como castigo, Mano insistiu nos escanteios. E Jadson não retrucou as broncas. O meia viu o local onde Mano queria que a bola fosse e começou a acertar. "Boa, Jadson", foi a recompensa. Daí, sobrou para Luciano. O atacante mostrou displicência nos rebotes e acabou castigado: perdeu a vaga no time titular.

"Vai lá Luciano, vem Petros", mudou o técnico sem mais paciência. Substituído, Luciano minimizou as broncas e os gritos do chefe. "Foi apenas um jogo sem fazer gols. Domingo, vamos trabalhar mais forte e quando a oportunidade aparecer, vamos buscar os três pontos", disse o jogador, que agora é candidato maior a deixar a equipe e esperar por sua vez no banco, sobretudo após a melhora no rendimento da equipe sem ele.

No fim do treino, Mano sorriu. O resultado veio em velocidade recorde com Petros e Jadson. Um golaço de Romarinho e outro de Guerrero. Os titulares vencerem por 2 a 1. Mano, contudo, saiu de campo com a certeza de que ainda tem muito trabalho arrumar a casa.