Mano Menezes não aparece no Parque São Jorge

O novo técnico do Corinthians, Mano Menezes, não compareceu ao Parque São Jorge nesta segunda-feira, como era esperado pela diretoria alvinegra, já que alegou problemas para pegar seu vôo. Sua chegada foi remarcada para esta terça-feira. O treinador está em Londres, para visitar sua filha. Veja também: Corinthians sofre para fazer a 'limpeza' do elenco Justiça mantém prisão preventiva de estrangeiros da MSI Contratado para reerguer o Corinthians, o treinador tem a missão de enxugar o elenco e priorizar as contratações para a próxima temporada. Por enquanto, apenas o zagueiro Fábio Braz e os atacante Arce e Júnior Negão não terão seus respectivos contratos renovados. Apesar de ainda não ser oficial, Mano não deve contar com Iran, Aílton, Jean, Marinho e Edson, que não agradaram a torcida e a diretoria na última temporada. Já os zagueiros Zelão e Fábio Ferreira, que ainda estão sob contrato, podem ganhar uma nova chance, mas o foco é a contratação do zagueiro William, do Grêmio, por indicação do novo treinador. Além de definir quem fica e quem sai, Mano Menezes precisa demonstrar o planejamento para a próxima temporada e, conseqüentemente, quais posições precisam ser preenchidas. Até o momento, a diretoria anunciou as contratações dos zagueiros Chicão, Valença e Suárez, assim como o meia Rafinha e o atacante Lima. Alecsandro, do Cruzeiro e Leonardo, da Portuguesa, estão sob negociação.