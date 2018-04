Mano Menezes não tem pressa para preparar o Corinthians

"De pouquinho em pouquinho". Assim o técnico Mano Menezes quer a evolução do Corinthians até a estreia na Copa Libertadores, em 24 de fevereiro, no Pacaembu. No clube, ninguém esconde que o time ainda precisa melhorar para chegar em condições de título no torneio continental, principal objetivo no ano do centenário.

Na vitória desse sábado sobre o Oeste, os jogadores ainda demonstraram falta de um melhor preparo físico e, em determinados momentos, sofreram com a correria do adversário. Além disso, Mano Menezes ainda precisa corrigir o posicionamento defensivo, que falhou no gol sofrido.

"A gente vai acrescentando devagar. Mas o mais importante é que conseguimos os três pontos, que é o que vale neste momento do campeonato", disse o técnico, feliz com a terceira colocação no Paulistão, com os mesmo sete pontos dos líderes.

Ronaldo e Roberto Carlos, inegavelmente as principais estrelas do time para esta temporada, ainda não estão confirmados para a partida contra o Mirassol, quarta-feira, no Pacaembu. A comissão técnica tem feito um esquema de revezamento dos jogadores até que esses consigam a forma ideal.

"Os dois dependem de como vai ser a semana. O Ronaldo tem que avançar na preparação. Ele tem que ter condição física cada vez melhor para executar seu futebol", disse Mano Menezes. "O Roberto [Carlos] se recupera bem, mas tem que aguardar", resumiu.

O lateral-esquerdo entende que tem que esperar a preparação durante a semana, mas garante que quer ir logo para mais uma partida com a camisa do Corinthians.

"Vou me soltando pouco a pouco. O cansaço é normal porque nesse região de Araraquara faz muito calor, mas estou pronto e já vou falar com o professor para jogar na quarta-feira", disse Roberto Carlos.