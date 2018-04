Mano Menezes pede para Corinthians subir 'um degrau por vez'

O técnico Mano Menezes continua otimista com a campanha do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro. Apesar do empate diante do Coritiba no Couto Pereira por 1 a 1, o treinador disse que o grupo tem de continuar a subir um degrau por vez na competição.

No próximo domingo, o Corinthians enfrenta o Goiás, no Pacaembu, e se vencer chegará ao quinto lugar da tabela. Para o confronto, o alvinegro paulista terá o retorno do atacante Ronaldo e a estreia do também atacante Defederico.

"Nosso objetivo no momento é apenas ultrapassar o Goiás", explicou Mano. "Não podemos pensar em ultrapassar as equipes que estão com cinco pontos na frente. O adversário de domingo será muito complicado e temos de pensar somente neste degrau."

Sobre Defederico, Mano pediu tempo para a adaptação do argentino. "Não se trata de entrosamento técnico. Na Argentina, os jogadores têm uma formação diferente. Ele vai precisar ganhar mais força física, pois terá de enfrentar os melhores jogadores do Brasil. Sabemos que técnica apenas não basta para ganhar. Muitas vezes é preciso a imposição da força."