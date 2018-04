Mano Menezes pede tempo para entrosar o time Mano Menezes gostou da vitória do Corinthians sobre o Bragantino, por 2 a 1, na noite de quarta-feira, no Pacaembu, em jogo que marcou a estreia do lateral-esquerdo Roberto Carlos com a camisa corintiana. O treinador, no entanto, disse estar consciente de que o time precisará de tempo para ganhar entrosamento. Por isso mesmo, ele pede paciência para a torcida.