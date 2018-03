Mano Menezes repetirá escalação do Corinthians

Satisfeito com o desempenho do Corinthians na goleada de 4 a 0 sobre o Goiás, que classificou a equipe para as quartas-de-final da Copa do Brasil, o técnico Mano Menezes deve repetir a formação ofensiva, nesta terça-feira, diante do São Caetano. Veja também: Técnico Pintado esconde escalação do São Caetano Calendário e resultados da Copa do Brasil No coletivo realizado nesta segunda-feira em Itu (SP), o técnico escalou o mesmo time, com apenas dois zagueiros e dois armadores. O Corinthians treinou com: Felipe; Carlos Alberto, Chicão, William e André Santos; Fabinho, Perdigão, Diogo Rincón e Lulinha; Dentinho e Herrera. O elenco corintiano retorna para São Paulo e ficará concentrado até a partida contra o São Caetano, nesta terça-feira, às 21 horas, no Morumbi. No próximo domingo, o Corinthians estréia no Campeonato Brasileiro da Série B contra o CRB.