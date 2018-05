Mano Menezes tira pressão do elenco corintiano antes de estreia

SÃO PAULO - Mano Menezes não tem o título brasileiro no seu currículo. O técnico do Corinthians brinca que quer ganhar uns cinco ou seis. Domingo, ele inicia a caminhada atrás da conquista que ainda lhe falta, pedindo um bom início de sua equipe, mas sem estabelecer metas antes da parada para a Copa do Mundo. Se Tite "conquistou" o Nacional em 2011 com arrancada incrível nos primeiros 10 jogos, Mano tira pressão de sua equipe e acha que o campeão não sairá pelo desempenho destas rodadas iniciais.

"Para definir campeão não concordo (que tem de largar de forma arrasadora). As nove rodadas servem para estabelecer um bom início ou não e é bom iniciar bem, mas não acredito que pela realidade e qualidade dos times, que alguém consiga algo tão significativo agora e que vão dizer: esse vai ser campeão. Temos 38 rodadas e o universo de nove é muito pequeno para estimativas confiáveis", enfatiza o treinador.

O comandante usa o seu Grêmio de 2006 como parâmetro. No clube gaúcho, ele largou mal, e foi para a parada da Copa na 11ª colocação. Voltou de forma diferente e brigou até as rodadas finais pela taça. "Na oportunidade, a parada foi maravilhosa. Estávamos em 10º ou 11º e terminamos em 3º, jogando pelo segundo lugar na última rodada, houve um crescimento."

Depois do Mundial, Elias terá condição de jogo, assim como "duas ou três peças" que a direção está atrás e não pôde trazer agora. "Claro, queremos fazer o melhor possível para ir para a parada da Copa com boas perspectivas e que depois possamos dar salto na competição."

Chegar na reta final da competição no "bolo" de cima é a meta traçada. "Eu tenho uma teoria sobre o Brasileiro: os campeões se formam durante competição, quem inicia e acredita no favoritismo acaba não confirmando, a competição sempre prega novidades. Vamos esperar para ver quem vaia se candidatar. Quero estar no grupo de cima na reta final para se colocar em condição de brigar pelo título."

Diante do Atlético-MG neste domingo, Mano espera contar com sua equipe considerada titular. Nesta sexta-feira, ele teve a volta de Renato Augusto aos treinos após ser poupado por dores no joelho. Conta com o jogador apesar de falar numa reavaliação neste sábado, dia no qual receberá Luciano, que está na seleção sub-21. Guilherme, que não treinou por dores musculares, é esperado no campo. Desta maneira, ele espera mandar a campo o time formado por Cássio; Fagner, Cleber, Gil e Fábio Santos, Ralf, Guilherme, Renato Augusto e Jadson; Luciano e Romarinho.