Mano Menezes veta Ronaldo do 'Jogo contra a Pobreza'

Preocupado com a preparação física de Ronaldo, o técnico Mano Menezes vetou o atacante do "Jogo contra a Pobreza", evento anual organizado pelo próprio Fenômeno e pelo francês Zinedine Zidane. Neste ano, a partida será disputada em Portugal, no dia 25, e arrecadará fundos para ajudar as vítimas do terremoto do Haiti.

Mano cortou a presença de Ronaldo no jogo festivo porque pretende escalá-lo na partida do Corinthians no dia anterior, contra o Oeste, pelo Campeonato Paulista. Caso o atacante participasse do evento com Zidane, ficaria de fora também do jogo do dia 27, contra o Mirassol, no Pacaembu.

"Prioritariamente é Corinthians. Qualquer coisa que foge da relação com o departamento de futebol será realizado dentro do possível. Quando é possível, tudo bem, mas quando tivermos que dizer não...", declarou o treinador nesta sexta-feira.

Nesta semana, Mano já havia demonstrado impaciência com os eventos extra-campo que poderiam tirar o foco do grupo do Corinthians. O técnico não aprovou a realização do amistoso com o Huracán na quarta-feira e descartou outras partidas para divulgar o clube, que chega ao seu centenário neste ano e tem como objetivo principal a disputa da Copa Libertadores.