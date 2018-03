Mano minimiza sufoco e diz que o importante é somar pontos

O técnico Mano Menezes festejou a vitória do Corinthians sobre o CRB-AL por 3 a 2, na estréia no Campeonato Brasileiro da Série B. Para o treinador, o fato de o time ter tomado um sufoco dos alagoanos não diminui os méritos do resultado. Veja também: Guia de clubes do Brasileirão da Série B Resultados e classificação da Série B Ouça os gols do jogo pela Eldorado ESPN - AM 700 Khz "Tivemos mais virtudes do que defeitos e conquistamos os 3 pontos, isso é o mais importante e é o que interessa numa estréia", afirma Mano Menezes, que já subiu com o Grêmio para a Série A, em 2005. Mano também elogiou o comportamento da torcida, que lotou o Estádio do Pacaembu - quase 35 mil pessoas. "É sempre bom jogar com o apoio dos torcedores. Queremos que a torcida transforme o campo num caldeirão." O Corinthians agora se concentrará na partida desta terça-feira contra o São Caetano pelas quartas-de-final da Copa do Brasil - como venceu o primeiro duelo por 2 a 1, o alvinegro joga por um empate.