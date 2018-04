Mano muda de ideia e decide escalar Roberto Carlos

Horas depois de vetar Roberto Carlos do jogo de domingo, contra o Oeste, o técnico Mano Menezes voltou atrás e decidiu escalar o lateral-esquerdo para a partida em Araraquara, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

O treinador estava preocupado com a preparação física do jogador, mas mudou de ideia ao conferir os resultados de alguns exames médicos, inclusive de sangue. Os testes apontaram que Roberto Carlos, de 37 anos, não sofre risco de lesões musculares.

O lateral estreou com a camisa do Corinthians na quarta-feira, no jogo contra o Bragantino. Ao fim do jogo, ele admitiu que ainda não está 100%, mas disse que não sentiu grandes dificuldades no seu jogo de estreia depois de 15 anos longe dos gramados brasileiros.

Fisicamente, Roberto Carlos não está tão fora de forma. No Fenerbahçe, da Turquia, havia parado de jogar somente no final de 2009. Ele estava no meio de uma temporada, e não no início, como seus atuais companheiros, que treinam em Itu há duas semanas.

Já Ronaldo, Iarley e o capitão William serão poupados no final de semana. Mano Menezes quer evitar a sobrecarga sobre os jogadores neste início de competição. Em compensação, o treinador deverá promover a entrada do volante Edu, que ainda não entrou em campo neste ano.