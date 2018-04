Mano muda equipe e escala Emerson e Alexandre Pato no Corinthians

SÃO PAULO - O técnico Mano Menezes promoveu algumas mudanças na escalação do Corinthians para o jogo deste sábado contra o São Bernardo, a partir das 21h, no Pacaembu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. As principais novidades estão no meio-de-campo e no ataque.

Por opção do treinador, Danilo, Romarinho e Guerrero dão lugar a Ibson, Emerson e Alexandre Pato na escalação. "Eu disse que todos tinham condição de jogar e estou confirmando o que eu disse", afirmou Mano. Segundo ele, é cedo para falar em time titular. "Lá na frente isso não vai acontecer."

Mano repetiu a formação nos dois primeiros jogos da temporada. Com o mesmo time, o Corinthians foi bem e venceu a Portuguesa (2 a 1) e o Paulista (1 a 0). Romarinho e Guerrero, por exemplo, tiveram boa atuação e teriam condição física para enfrentar o São Bernardo. Mas, na visão do treinador, é o momento de dar chance a outros atletas. "Não gosto da palavra teste, porque não é isso que estamos fazendo. Estamos procurando uma maneira de aproveitar todos os jogadores", explicou.

Além dessas três alterações, Mano precisou mexer na lateral esquerda. O recém-contratado Uendel está com hematoma na coxa direita e sai do time para a entrada de Jocinei, que é volante e jogará improvisado. Assim, o Corinthians vai a campo neste sábado com a seguinte formação: Walter; Diego Macedo, Gil, Paulo André e Jocinei; Ralf, Guilherme, Ibson e Rodriguinho; Emerson e Alexandre Pato.