Mano nega intenção de poupar jogadores no Corinthians

Dividido entre as duas principais competições que disputa neste ano - a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro -, o Corinthians não deve estabelecer prioridades ou poupar jogadores segundo o técnico Mano Menezes. "É bem possível jogar na terça-feira e no sábado, temos bons dias de recuperação", disse Mano após vitória por 3 a 1 sobre o São Caetano, que levou o time do Parque São Jorge à semifinal da Copa do Brasil. O treinador admitiu, contudo que, "se houver risco específico com algum atleta", pode mudar de idéia. Para o comandante corintiano, é importante que a equipe não perca o foco na volta à elite do futebol brasileiro, sobretudo nas partidas iniciais da Série B. "Não podemos deixar para pensar na Série B só lá na frente. Um início bom vai nos dar mais tranqüilidade para trabalhar, e conseguir o objetivo de voltar à primeira divisão", explicou o treinador. O Corinthians volta a campo pelo Brasileiro às 16 horas de sábado, contra o Gama, no Distrito Federal. Na partida de estréia, os comandados de Mano Menezes venceram o CRB, no Pacaembu, por 3 a 2.