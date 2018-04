Mano pede contratação de lateral-esquerdo experiente

A contratação de Sylvinho pelo Manchester City não acabou com o desejo do técnico Mano Menezes ter um lateral-esquerdo experiente no Corinthians. O treinador, apesar de ter elogiado o argentino Escudero e Marcelo Oliveira, acredita que o time do Parque São Jorge precisa reforçar o setor.

"Escudero é um lateral-esquerdo defensivo. Temos o Marcelo Oliveira, que precisa ter continuidade, porque a qualidade dele é incontestável. Precisamos de um jogador mais experiente, mais formado, para ter saída para os dois lados", afirmou, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Mano Menezes garantiu que o Corinthians não vai perder mais jogadores e acredita que reforços ainda vão chegar nesta temporada. "Temos conhecimento daquele negócio que é mais provável que aconteça, que passa da especulação. Acho que as perdas já foram grandes nessa equipe. Agora só vamos acrescentar jogadores", disse.