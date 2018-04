Mano pode se tornar o quarto técnico com mais jogos pelo Corinthians

SÃO PAULO - O novo técnico do Corinthians, Mano Menezes, terá a chance se se tornar o quarto treinador com mais jogos pelo clube. Com 185 partidas na primeira passagem, entre 2008 e 2010, Mano atualmante ocupa o sexto posto da lista, atrás de Nelsinho Baptista, Amílcar Barbuy, Rato, Tite e Oswaldo Brandão.

O treinador está a apenas sete jogos de ultrapassar Nelsinho, comandante corintiano na coqnuista do Campeonato Brasileiro de 1990, que passou pelo clube também em 1992/1993, 1996/1997 e 2007. Amílcar Barbuy, jogador e técnico entre 1915 e 1920 - depois treinador nas décadas de 1930 e 1040 -, comandou o Corinthians em 217 oportunidades.

Mano, que tem contrato com o clube paulista até o fim de 2014, não chegará à terceira colocação este ano. Para superar Rato, o atual técnico corintiano precisa dirigir a equipe 72 vezes. O time, porém, entrará em campo no máximo 64 vezes, em jogos válidos pelo Campeonato Paulista, Brasileirão e Copa do Brasil.

O treinador recordista no Corinthians é Oswaldo Brandão, com 439 jogos e cinco passagens no total. O comandante conquistou os títulos estaduais de 1954 e 1977, além dos Torneios Rio-SP de 1954 e 1966. Tite, por sua vez, comandou o Corinthians 272 vezes e levou o time a cinco títulos (Brasileirão 2011, Libertadores, Mundial, Recopa e Paulistão 2013). Mano Menezes tem três conquistas no clube: o Brasileirão da Série B, em 2008, além da Copa do Brasil e do Paulistão, em 2009.

RETROSPECTO

Em pouco mais 30 meses no Corinthians, Mano obteve aproveitamento de 64,5% dos pontos. No total, são 185 jogos, com 103 vitórias, 49 empates e 33 derrotas. No trabalho anterior, no Grêmio, o treinador conquistou 59,7% dos pontos (169 jogos, 89 vitórias, 35 empates e 45 derrotas).

Após a saída do Corinthians, Mano comandou a seleção brasileira e o Flamengo. À frente do time do Brasil, 40 partidas foram disputadas, com aproveitamento de 72,5% (27 vitórias, seis empates e sete derrotas). A rápida passagem pelo Flamengo teve 22 jogos, nove vitórias, seis empates, sete derrotas e aproveitamento de 50% dos pontos.