Mano poupa zagueiros e mantém mistério na escalação do Cruzeiro

O técnico Mano Menezes optou por poupar os zagueiros Manoel e Bruno Rodrigo no treino deste sábado e fez mistério sobre qual dos dois entrará em campo como titular no duelo contra o Santos, neste domingo, às 17 horas, no estádio do Mineirão, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

A tendência é que Bruno Rodrigo forme a zaga com Léo. A única novidade certa na formação titular será a entrada do atacante Alisson, que volta de suspensão, no lugar de Rafael Sobis, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Sport, fora de casa, na última rodada.

O atacante Alisson demonstrou respeito pelo atual vice-líder do campeonato, e quer que sua equipe tenha bastante atenção dentro de campo. "Sabemos que o Santos é uma equipe de muita qualidade e vem demonstrando isso no Campeonato Brasileiro. Mas vamos para cima, tentar fazer um grande jogo e buscar a vitória. É um time muito técnico, que trabalha bastante a bola e tem jogadores na frente que decidem. Temos que tomar o máximo de cuidado possível e encurtar a marcação para que não possamos dar espaço para eles", comentou.

O Cruzeiro é o 11º colocado, com 47 pontos, e está a cinco de distância de uma vaga no G6, a zona de classificação para a Libertadores. O time deve entrar em campo neste domingo com: Rafael; Lucas Romero, Léo, Bruno Rodrigo (Manoel) e Bryan; Ariel Cabral, Henrique, Marcos Vinícius e Arrascaeta; Alisson e Willian.