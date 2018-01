Mano projeta duelo 'aguerrido' contra a Caldense e indica mudanças no Cruzeiro

O Cruzeiro que enfrentará a Caldense neste sábado, em Poços de Caldas (MG), pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, será diferente do que entrou em campo na estreia da competição contra o Tupi. Pelo menos é o que garantiu o técnico Mano Menezes, que indicou quatro mudanças no time titular e disse que escalará os que estão melhor fisicamente.

"Não se trata de avaliação nem de teste. Se trata de colocar a equipe que está melhor sempre para o jogo seguinte. Como não temos ainda um condicionamento ideal, logicamente que a recuperação também é ainda mais difícil e prolongada. Você não tem a condição para todos os jogadores para manter o mesmo nível de competitividade nesses primeiros jogos", avaliou o treinador.

Outro motivo que pode levar Mano Menezes a escalar os 11 que estiverem com o melhor condicionamento físico é a característica da partida, disputada em um gramado irregular, o que torno o jogo mais "aguerrido", segundo Mano Menezes.

"Muda um pouco a característica do jogo. A bola fica mais viva e a gente tem que se preparar para disputarmos mais, posicionarmos bem a segunda bola. Sabemos que em Poços de Caldas é sempre um jogo bem disputado e aguerrido. Temos uma ideia da característica do jogo lá e temos que estar em boas condições para essas disputas", disse.

Apesar de afirmar que deve fazer quatro mudanças, o treinador não revelou as posições e os nomes dos jogadores. A tendência é que o comandante mexa mais do meio para frente, setores em que o time tem mais opções. Robinho, que foi um dos destaques na partida de estreia e tem histórico de seguidas lesões, pode ser um a começar no banco de reservas.

Mesmo com mudanças prováveis entre os titulares, a lista dos 23 relacionados não tem muitas novidades. Titular na última quarta-feira, o volante Ariel Cabral ficou de fora, assim como o lateral-direito Edilson e o meia Mancuello, últimos reforços a chegar à Toca da Raposa.

Confira os relacionados do Cruzeiro:

Goleiros - Fábio, Lucas França e Rafael

Laterais - Egídio e Marcelo Hermes

Zagueiros - Digão, Manoel, Murilo e Léo

Meio-campistas - Bruno Silva, De Arrascaeta, Henrique, Lucas Romero, Lucas Silva, Messidoro, Nonoca, Robinho, Rafinha e Thiago Neves

Atacantes - Fred, Judivan, Rafael Marques e Rafael Sóbis