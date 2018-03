Mano quer manter 'jeito' da Copa do Brasil na Série B

O técnico Mano Menezes fez um pedido para os jogadores do Corinthians: "A garra demonstrada na vitória sobre o São Caetano por 2 a 1 pela Copa do Brasil deve ser mantida para a estréia na Série B, contra o CRB-AL, neste sábado." Veja também: Calendário / Resultados da Copa do Brasil Ouça os gols da vitória do Corinthians - transmissão Eldorado/ESPN - AM 700 Tabela da Série B Bate-Pronto: Corinthians sobe com folga na Série B Empolgado pelos bons resultados nos dois últimos jogos, o treinador acredita que encontrou o estilo ideal para a equipe. "Nós teremos algumas alterações para a Série B, mas já temos definido um jeito de jogar... esse jeito vem dando resultado e, acima de tudo, boas atuações." Mano considera fundamental estrear com vitória no sábado, em jogo que marcará a reabertura do Estádio do Pacaembu. "A nossa prioridade do ano é a Série B. E temos uma equipe forte para vencer na estréia." Como o segundo jogo contra o São Caetano acontece na próxima terça-feira, em Ribeirão Preto, Mano não quis confirmar se poupará alguns titulares contra o CRB. No entanto, é quase certo que o meia Douglas fará a sua estréia oficial. "Temos a chance de usar outros jogadores que não temos condições de utilizar na Copa do Brasil, como o Douglas", explica Mano. "Mas agora quero pensar apenas no CRB. Depois vamos nos focar no São Caetano."