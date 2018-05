Mano se diz surpreso com acerto com Roberto Carlos

O técnico Mano Menezes afirmou nesta quarta-feira que se surpreendeu com a rapidez com que o Corinthians conseguiu acertar a contratação de Roberto Carlos, que está no futebol turco. O lateral-esquerdo anunciou na terça que vai assinar contrato por dois anos com o clube.

"Fiquei surpreso com a rapidez que a gente conseguiu executar a contratação, por conseguirmos igualar a proposta, que tinha uma diferença de valores muito grande", afirmou Mano, que conta com a chegada de Roberto Carlos para suprir uma deficiência na lateral esquerda, surgida após a venda de André Santos.

O Corinthians deve acertar também as contratações de Iarley, Tcheco e Ralf nos próximos dias. "Só ficarei menos surpreso, porque o custo é menor", comentou Mano, sobre os próximos reforços do clube para 2010.

Mano Menezes refutou qualquer decepção com o desfecho do ano no Corinthians e fez um balanço positivo de 2009. "Nossa temporada é extremamente positiva. No final fica a imagem recente, é assim mesmo. Temos de ver que jogamos três torneios e ganhamos dois, conseguimos a vaga na Libertadores, fomos bem. Vamos descansar, fazer o planejamento, nos preparar para fazer um ano parecido com este para 2010", disse.