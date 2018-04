Mano tem problemas para escalar defesa do Corinthians

O técnico Mano Menezes voltará a ter problemas para escalar a zaga do Corinthians contra o Atlético Paranaense. Ele já sabe que não poderá contar com a dupla titular, que se formou em 2008 e conquistou os títulos da Série B do Campeonato Brasileiro, no ano passado, da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista, ambos em 2009.

Mano mão poderá utilizar William, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o São Paulo e terá que cumprir suspensão automática. Além disso, Chicão ainda não está confirmado para a partida de sábado. Poupado do clássico, ele ainda se recupera de uma contratura muscular na coxa direita.

Assim, a manutenção de Paulo André entre os titulares já é certa para o confronto com o Atlético-PR. Caso Chicão seja vetado pelo departamento médico, Mano Menezes deve apostar no jovem Diego.