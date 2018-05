Mano testa Guerrero na vaga de Petros no Corinthians para pegar o Flamengo

SÃO PAULO - O volante Petros foi o grande destaque do Corinthians na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no empate por 0 a 0 diante do Atlético-MG, domingo passado, em Uberlândia. Recém-contratado junto ao Penapolense, o jogador não se intimidou com sua estreia logo como titular, chamou a responsabilidade e foi muito elogiado. Mesmo assim, pode ir parar no banco de reservas diante do Flamengo, domingo, no Pacaembu.

Nesta quinta-feira, o técnico Mano Menezes fez mudanças na escalação no treinamento e tirou Petros da equipe. No seu lugar, escalou o atacante Paolo Guerrero, que entrou no segundo tempo diante do Atlético-MG e mudou a forma do Corinthians jogar, incomodando muito a defesa adversária.

Mesmo vivendo má fase e sem marcar há um bom tempo, Guerrero tem mostrado vontade quando entra em campo e parece ter reconquistado a confiança de Mano Menezes. O treinador ressaltou a obrigação corintiana de vencer o Flamengo para afastar a desconfiança da torcida, já que atuará em casa, e por isso deve tornar a equipe mais ofensiva. A surpresa, no entanto, fica mesmo pela saída de Petros.

De resto, Mano manteve a escalação do duelo com o Atlético-MG. O Corinthians deve ir a campo domingo com: Cássio; Fagner, Cléber, Gil e Fábio Santos; Ralf, Guilherme e Jadson; Luciano, Romarinho e Guerrero. O meia Renato Augusto segue se recuperando de dores no joelho direito e sequer apareceu no gramado do CT.