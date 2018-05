Mano testa jogadores na despedida do Corinthians

Atualmente, o treinador conta com 33 jogadores no elenco. Somam-se a estes o lateral-esquerdo Roberto Carlos, o volante Ralf, o meia Tcheco e o atacante Iarley, que chegam em 2010. Ao todo, são 37 atletas, sem contar outros reforços que devem chegar. Mano pretende trabalhar com um elenco de no máximo 30 jogadores. Por isso, deixar uma boa impressão na última partida é fundamental.

"Vale muito para nós (o jogo). É uma grande oportunidade de mostrarmos nossa capacidade e que podemos ficar para o ano do centenário. O jogo pode não valer nada para o campeonato, mas tem um grande valor para o Mano observar com quem ele pode contar para o ano que vem", disse o goleiro Júlio César, que substitui Felipe, suspenso.

Jogadores como Renato, Diego, Dodô e Souza, que devem ser titulares neste sábado, estão cotados para deixar o clube. Os três primeiros devem ser emprestados, para ganhar maior experiência, enquanto Souza pode ser negociado com o exterior. Jogadores que ficarão no banco também precisam mostrar serviço. O meia Jadson e os atacantes Bill e Henrique devem sair.

Quanto à formação do time, Mano não poderá contar com dez jogadores, entre machucados e suspensos. Felipe, Chicão, Paulo André e Moradei estão suspensos, enquanto Alessandro, William, Edu, Escudero, Dentinho e Ronaldo estão machucados. A zaga, por exemplo, será inteiramente reserva. "Você tem uma grande dificuldade quando mexe muito na equipe pela incerteza da produção e pela falta de entrosamento", justificou Mano.

A boa notícia é o retorno do volante Marcelo Mattos. O jogador se recuperou de uma cirurgia nas duas pernas em novembro, por conta de uma ?síndrome compartimental?, um problema causado pelo comprometimento da circulação no tecido afetado e que ocasiona muitas dores. Ele fica no banco.

"A recuperação dele foi muito boa. Vou relacioná-lo. Ele não tem condição de sair como titular ainda, mas vai participar do jogo porque estamos com uma carência no setor de contenção e ele pode nos ajudar em uma emergência", disse o treinador.