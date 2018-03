Mano usa jogo com ABC para testar time que pegará o Botafogo

O Corinthians enfrenta o ABC no sábado, em Natal, mas está difícil esconder que a cabeça corintiana está no Botafogo, rival da próxima quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil. O discurso do elenco e do técnico Mano Menezes é decorado para não ignorar o duelo da Série B do Brasileiro, mas o próprio treino desta quinta-feira, realizado no CT do América, em Parnamirim (cidade ao lado de Natal), mostrou que o treinador vai fazer testes contra o ABC já de olho no adversário carioca. Veja também: Corintianos compram mais de 47 mil ingressos para quarta Com quatro jogadores importantes suspensos na Copa do Brasil - Carlos Alberto, André Santos, Fabinho e Luliha -, a intenção de Mano é usar o duelo contra o ABC para dar ritmo de jogo àqueles que vão entrar na decisiva partida com o Botafogo. Assim, Alessandro, como lateral-direito, e Wellington Saci, na ala esquerda, treinaram entre os titulares nesta quinta-feira. O esquema tático também mudou para o 3-5-2. Com isso, Carlão trabalhou como zagueiro, ao lado de William e de Fábio Ferreira - este último ocupou a vaga de Chicão, que aparentemente será poupado do duelo em Natal. Fabinho, Eduardo Ramos e Diogo Rincón formaram o meio-de-campo, enquanto Herrera e Dentinho ficaram no ataque. Na quarta-feira, no entanto, sai Fabinho, suspenso, e entra provavelmente Nilton como primeiro volante. A grande novidade para o jogo de sábado e também o de quarta-feira é a presença de Wellington Saci na equipe titular. Ele esteve em campo apenas pouco minutos na partida contra o São Caetano, em Ribeirão Preto, quando o Corinthians venceu por 3 a 1 e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. É o reforço contratado do Itumbiara, sensação do último Campeonato Goiano - foi considerado o melhor jogador da competição. "Pode ser dois bons jogos para o torcedor me conhecer, sim. Sei da pressão do Corinthians. Antes de vir para cá eu liguei para alguns jogadores", contou Wellington Saci. Ele falou por telefone com Carlos Alberto e recebeu a explicação que a prioridade no ano corintiano é a Série B, mas que um título da Copa do Brasil e uma vaga inesperada no começo do ano na Libertadores valorizariam demais o elenco. "Eu fiz um grande Campeonato Goiano, fui o melhor jogador e estou bem preparado. E se o Mano me colocar contra o ABC desde o início, para ir pegando ritmo, também já será importante", disse Wellington Saci. Outra cara diferente (mas não tão nova) na partida de sábado será Alessandro. Ele ficou três meses se recuperando de uma distensão na coxa direita e retorna ao time na sua posição de origem, a lateral, mas não para a qual foi contratado, o meio-de-campo. "Olha, eu quero jogar. Disputa por posição teremos em qualquer setor. O ruim mesmo é ficar fora por causa de contusão", disse o jogador. Mano Menezes comanda novo treinamento na manhã desta sexta-feira, novamente no CT do América. Mas, como de costume, não vai confirmar o time que enfrenta o ABC e menos ainda aquele que deve pegar o Botafogo.