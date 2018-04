Mano usa vitória sobre Sport para motivar Cruzeiro por virada na Copa do Brasil

O técnico Mano Menezes enfatizou que a vitória por 2 a 0 sobre o Sport, neste domingo, no Mineirão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro deve servir de motivação para que o Cruzeiro consiga reverter a desvantagem nas semifinais da Copa do Brasil diante do Grêmio, na quarta, às 21h45, em Belo Horizonte. Na partida de ida, o time foi derrotado por 1 a 0 e agora precisa de um triunfos por dois gols de vantagem para se classificar.

"Entendo que (partida contra o Sport) era um jogo importantíssimo para nós, para voltar a vencer. O time vinha jogando bem em casa e não estava fazendo os três pontos. Importante justamente para entrar nesse G6, ficar perto da turma da frente, bom até psicologicamente. Estaremos inteiros na quarta-feira. Até para o torcedor, ver a gente vencendo novamente um adversário difícil, é algo emblemático. Quarta temos uma missão grandiosa", projetou o treinador cruzeirense.

Mano Menezes assegurou que a equipe conseguiu se poupar fisicamente para a disputa diante do time gaúcho por uma vaga na final da Copa do Brasil e clamou pelo apoio do torcedor. "Vamos com o nosso torcedor. Quarta-feira é o dia dele. Sinalizei a eles que precisamos do Mineirão lotado. A gente precisa muito do nosso torcedor. Só com ele podemos tentar até o final vencer o Grêmio, que é um grande aniversário".

Pensando na partida decisiva desta semana, o elenco do Cruzeiro se reapresenta na manhã desta segunda-feira na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. No Brasileirão, a vitória sobre o time recifense colocou o Cruzeiro na sexta posição, com 30 pontos, entre os clubes que garantem vaga na próxima edição da Copa Libertadores.