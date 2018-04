Mano veta Roberto Carlos e Iarley para jogo de domingo

Depois de fazer sua estreia com a camisa do Corinthians, na quarta-feira, Roberto Carlos ficará de fora do jogo deste domingo, pela terceira rodada do Paulistão. O lateral e o atacante Iarley serão poupados pelo técnico Mano Menezes, que está preocupado com a forma física dos jogadores.

Mano também cogita deixar Ronaldo e William de fora da partida com o Oeste, em Araraquara, no final de semana. Por outro lado, o treinador poderá promover a entrada do volante Edu, que ainda não entrou em campo nesta temporada. Nesse caso, Edu ocuparia a vaga de Ralf ou Elias.

"Temos uma ideia um pouco mais aproximada da base que vamos usar, mas precisamos fazer os treinamentos para confirmar", declarou Mano, sem dar detalhes sobre a formação do Corinthians.

Em relação a Roberto Carlos, o técnico espera dar uma sequência de jogos ao jogador nas próximas rodadas. "Vamos deixá-lo trabalhando um pouco mais agora para logo mais fazer uma série de três ou quatro jogos com segurança", justificou.

No caso de Iarley, Mano quer evitar uma sobrecarga, após dois jogos seguidos. "O Iarley fez dois jogos com intensidade alta e não vou levá-lo para o jogo", explicou o treinador, que deve vetar William pelo mesmo motivo. "Provavelmente, não vou levar o William porque já fez três jogos".