Manobras da CBF irritam o São Paulo A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não deu aval para que o São Paulo participasse da Copa da Paz, neste mês, na Coréia do Sul. O clube, um de seus filiados, perdeu a oportunidade de brigar por US$ 2 milhões e de mostrar seus jogadores no exterior. A entidade alegou que não poderia alterar datas do Campeonato Brasileiro e nem sequer permitiu que o São Paulo continuasse disputando o Nacional com um time misto, para levar uma equipe à Ásia ? prejudicaria o nível do Brasileiro, disseram dirigentes. Mas tirar os principais jogadores dos clubes e diminuir o interesse das partidas não são empecilhos quando estão em jogo benefícios para a CBF. Essa é uma das razões pelas quais o São Paulo tanto reclama e por que trabalha contra a reeleição de Ricardo Teixeira. ?Como o torneio não é deles, eles não liberam, mas quando é para tirar os atletas para a Copa das Confederações, que foi realizada num momento impróprio, eles não querem nem saber, não interessa se o Brasileiro está em andamento, se os clubes fizeram investimentos e vão ser prejudicados?, lamentou o presidente são-paulino, Marcelo Portugal Gouvêa. A Copa da Paz tiraria a equipe do País por cerca de dez dias e a Copa Ouro, torneio sem nenhuma relevância, vai desfalcar o São Paulo de Kaká e Luís Fabiano por aproximadamente três semanas. A CBF, no entanto, recebe polpudas cotas para levar a seleção a competições fora do País e, por isso, não abre mão desse tipo de convite. No mês passado, o São Paulo ficou sem o atacante Luís Fabiano e o meia Ricardinho, que, machucado, deve ficar mais um mês fora. Ambos estavam na França para a Copa das Confederações. ?Assim não adianta montar uma grande equipe. Os clubes deveriam ser ouvidos?, reiterou Gouvêa. Como exemplo de desorganização, o dirigente lembra que pediu liberação à CBF para mandar a equipe à Copa da Paz em janeiro e só recebeu resposta em junho. ?Tudo é feito em cima da hora.? Na opinião do são-paulino, o Brasileiro fica esvaziado durante competições como a Copa Ouro por causa da bagunça da CBF e do calendário do País. Se houvesse planejamento, em sua visão, seria possível que a seleção disputasse torneios sem prejudicar as competições nacionais. ?Era só compatibilizar o calendário, como ocorre na Europa.? As competições na Europa são paralisadas quando as seleções participam de eliminatórias, torneios ou fazem amistosos. Prejuízo ? Além de deixar de receber o dinheiro da Copa da Paz, o São Paulo ainda tem de negociar com os organizadores um modo de não precisar pagar a multa pela desistência. Pelé, que participou da organização do torneio, manifestou, terça-feira, aborrecimento com a ausência do clube paulista. E contou que a multa original era de US$ 3 milhões. ?Não é esse valor, mas não vamos pagar multa nenhuma?, garantiu Gouvêa.