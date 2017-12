Manoel exalta trabalho nas férias e quer manter a posição no Cruzeiro

Após terminar a temporada de 2015 de volta ao time titular do Cruzeiro, o zagueiro Manoel afirmou neste sábado que manteve o foco no trabalho e na preparação física mesmo durante as férias para se manter na equipe.

"No ano passado terminei jogando bem e este ano voltei treinando forte, mesmo nas férias me dediquei e treinei para chegar aqui em boas condições. Tenho que aproveitar as oportunidades, manter o nível de concentração nos treinos para poder aprimorar mais e estar sempre crescendo. Meu objetivo é trabalhar firme para ser titular", afirmou o zagueiro.

Com o treinador Deivid, Manoel tem sido escalado formando dupla com Bruno Rodrigo na zaga. O técnico era o assistente de Mano Menezes, que deixou o clube ao final do ano com um desempenho muito satisfatório - incluindo uma série invicta de 13 jogos.

Questionado sobre a força do atual elenco, o zagueiro mostra-se confiante na capacidade do time e projeta um bom mpenho para a temporada. Até o momento, o Cruzeiro já contratou Sánchez Miño, Matías Pisano, Douglas Coutinho, Rafael Silva e Bruno Nazário.

"Temos grandes chances de brigar por títulos porque foi mantida a base do ano passado e na reta final do Brasileiro nós fomos muito bem, conseguimos ótimos resultados. Nossa equipe tem muita qualidade e ainda foram contratados jogadores importantes, que chegam para acrescentar e nos ajudar. Então este ano nós temos uma boa possibilidade de alcançar grandes conquistas", concluiu Manoel.