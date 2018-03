Manoel Tobias assina com clube espanhol O principal jogador de futsal do Brasil e tido pela Fifa como o melhor do mundo durante cinco temporada, Manoel Tobias, faz um exame médico nesta quarta-feira à tarde e logo em seguida deverá assinar um contrato de dois anos com o time do Polaris World FS Cartagena, da 1ª divisão espanhola de futebol de salão. Sua apresentação à imprensa será amanhã ao meio-dia.