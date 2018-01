Mansinho, Edmundo aceita bronca de Leão Em seu primeiro treinamento como jogador do Palmeiras, nesta quinta-feira, o atacante Edmundo aceitou numa boa a bronca dada pelo treinador Emerson Leão, que o advertiu por causa de problemas recentes com a polícia do Rio de Janeiro. ?Não poderia ser de outra maneira. A disciplina está em primeiro lugar e ele (Leão) é o comandante. Vim aqui para trabalhar e não quero que isso aconteça novamente?, disse Edmundo. No treino desta quinta, na Academia de Futebol do Palmeiras, o atacante realizou exercícios físicos como parte da preparação para a temporada de 2006. O elenco palmeirense treinará nesta sexta-feira, quando será divulgada a lista de quem fará a pré-temporada em Jarinu (interior de São Paulo), a partir da próxima segunda-feira.