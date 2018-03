Mantena faz "mea culpa" na Ponte Preta O lateral-direito Mantena está sendo o centro das atenções na Ponte Preta. Depois de ser expulso duas vezes consecutivas no Campeonato Brasileiro, o jogador pediu desculpas ao resto do elenco e ao técnico Abel Braga e prometeu uma conduta diferente em campo a partir de agora. O problema é que a segunda expulsão pode lhe custar a vaga de titular. Como Mantena não enfrenta o Grêmio no próximo domingo, no estádio Moisés Lucarelli, o jovem Dênis, revelação do próprio clube, e Marquinhos, contratado junto ao Bangu-RJ, disputam a vaga na lateral-direita.