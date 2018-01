Manter Vampeta é a 1ª missão de Rivellino A gestão de Roberto Rivellino como diretor-técnico do Corinthians começa oficialmente hoje. Ao meio-dia, ele e o técnico Júnior serão apresentados. Mas o trabalho começou na terça-feira, quando acertou as condições do contrato com a diretoria. O desafio do ?Reizinho do Parque? é recolocar a equipe no caminho das vitórias. ?Quem conhece a força desse clube sabe que isso é possível, apesar de todos os problemas.? Para cumprir a promessa, uma das primeiras providências será tentar manter Vampeta no Corinthians. Por ter sido jogador, Rivelino acha que terá mais argumentos para convencer o jogador. "Eu vou brigar para que o Vampeta fique e nos ajude nesse desafio." Leia mais no Jornal da Tarde