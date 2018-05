Mantido na zaga, Marlon exalta concorrência por vaga no Fluminense O técnico Eduardo Baptista ainda busca a formação ideal do Fluminense, mas a manutenção de Marlon Santos como titular da zaga parece definida. Após atuar ao lado de Renato Chaves no triunfo sobre o Bonsucesso, agora ele deverá ter a companhia de Henrique diante do Madureira, na próxima quinta-feira, e exalta a concorrência por uma vaga no sistema defensivo.