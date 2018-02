Manuel da Lupa é reeleito presidente da Portuguesa

Manuel da Lupa foi reeleito presidente da Portuguesa na noite desta terça-feira e permanecerá no cargo até dezembro de 2010. Ele recebeu 258 votos, contra 36 de Jorge Mendes de Sousa. Com Da Lupa, a Portuguesa retornou à elite do futebol brasileiro e à Primeira Divisão do Campeonato Paulista. "Vamos continuar com nosso trabalho para montarmos uma equipe forte para 2008", prometeu Da Lupa. Luis Lucas foi eleito para o cargo de vice-presidente de finanças e o deputado federal Arnaldo Faria de Sá será o presidente do Conselho Deliberativo.