Manutenção de elenco faz Roger ver Grêmio em vantagem sobre rivais

O comandante tricolor defendeu esta tese ao destacar o fato de que o Grêmio conseguiu manter quase todos os seus jogadores de seu grupo para 2016. "O fato de poder dar continuidade em um trabalho, logo no início de uma temporada, podendo planejar o trabalho, tendo em vista os campeonatos que teremos pela frente, é um ganho substancial na preparação e na aquisição das capacidades que entendemos que podem nos ajudar a conquistar os objetivos neste ano", afirmou.

Em seguida, Roger disse que "em todo ano que se inicia a cobrança por títulos é imediata", mas exibiu otimismo ao projetar esta próxima temporada. "O clube fez um grande esforço para a manutenção do nosso elenco, o que nos dá uma vantagem competitiva em relação a alguns adversários que perderam valores e terão que repor peças", acredita.

Estudioso do futebol, o técnico ainda foi detalhista ao falar sobre características que a equipe gremista exibiu no ano passado, sendo que projetou evolução do time estabelecendo "metas defensivas e ofensivas, nas métricas e variáveis". Entre essas características está a velocidade média dos passes.

"O nosso time, com relação à velocidade de bola, ficou atrás apenas do Corinthians, com 2,8 segundos de média por jogo. E (o Corinthians) foi o campeão. A gente teve 2,9. Temos margem para evoluir. Assim com outras variáveis que entendemos que podem melhorar. Por isso o maior reforço este ano foi o esforço que fizemos para manter nosso jogadores", exaltou.

O Grêmio vem realizando pré-temporada em Porto Alegre e terá como seu primeiro teste neste início de ano o jogo-treino que fará contra a equipe do Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul, neste domingo.