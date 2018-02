Manzur, do Santos, substitui Gamarra na seleção paraguaia O zagueiro Manzur, do Santos, foi convocado neste sábado para defender a seleção do Paraguai no amistoso contra País de Gales, na próxima quarta-feira, em Cardiff, em jogo de preparação para a disputa da Copa do Mundo, na Alemanha. Manzur substitui Gamarra, do Palmeiras, que sofreu uma lesão muscular durante a semana e foi cortado. Com a convocação de Manzur, o treinador do Santos, Vanderlei Luxemburgo, perdeu o jogador para a partida contra o São Caetano, no ABC, na próxima quarta, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista.