Mapa dos protestos contra a Copa do Mundo realizados em São Paulo

SÃO PAULO - O aniversário da cidade de São Paulo foi marcado por uma grande onda de protestos contra a realização da Copa do Mundo. As manifestações tiveram início na Avenida Paulista e terminaram na Rua Augusta, após confronto com a Guarda Civil Metropolitana. A Polícia Militar confirmou, por meio de seu Twitter oficial, que 128 pessoas foram detidas durante a confusão e encaminhadas para o 78.° DP. Todos foram liberados durante a madrugada de sábado para domingo.

