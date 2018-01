Maquiagem no gramado para Milan x Juventus Os administradores do Estádio Giuseppe Meazza (o San Siro) decidiram fazer reforma de emergência no gramado. A intenção é reformar a faixa central, de gol a gol, ainda em tempo para o clássico entre Milan e Juventus, marcado para a noite de sábado. O jogo é importante, não só pela tradição, mas porque decidirá quem se isola na liderança do torneio de 2003-04, já que ambos dividem o primeiro lugar. O campo está ruim e ficou pior, após os jogos Milan x Brugge, pela Copa dos Campeões, e Inter x Roma, pelo Campeonato Italiano. A saída foi importar centenas de quilos de grama especial de Bordeaux, na França, que já está a caminho em containeres levados por caminhões. A grama atual, de origem ?atlântica?, foi colocada no começo do ano e mostrou pouca resistência ao calor, ao frio e à chuva.