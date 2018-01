Máquina "escalou" o Corinthians Desde a chegada ao GO2 altitude, em 18 de fevereiro, o Corinthians aceitou o desafio de servir como ´cobaia´ no sentido de vencer o fantasma da altitude. O aparelho, de origem russa, que simula a atmosfera da altitude mesmo estando ao nível do mar, tem sido usado diariamente pelos jogadores corintianos nos últimos dois meses. O fisiologista Renato Lotufo e o preparador físico Moraci Sant´Anna acreditam que o aparelho pode ajudar o Corinthians a vencer o The Strongest hoje e os 3.600 metros de altitude da capital boliviana. Leia mais no Jornal da Tarde