Maracaibo e Fenix empatam na Libertadores Maracaibo, da Venezuela, e Fenix, do Uruguai, empataram, por 1 a 1, nesta quinta-feira à noite, em jogo válido pelo Grupo 2 da Taça Libertadores. Colliard abriu o placar para o time venezuelano, aos 22 minutos de jogo. Broli empatou para os uruguaios, aos cinco minutos da etapa final. Com este resultado, o Maracaibo assumiu a vice-liderança do grupo, com cinco pontos, quatro atrás do líder Onde Caldas, da Colômbia. O Fenix soma quatro pontos, juntamente com o Vélez Sarsfield, da Argentina.