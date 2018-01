Maracaibo ganha do Pumas e volta a sonhar no Grupo 6 O Maracaibo (VEN) ganhou por 3 a 0 do Pumas (MEX) nesta quinta-feira e assim volta a sonhar com a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores. É que o time venezuelano agora chega aos oito pontos e fica na segunda posição, a dois pontos do líder Internacional e com um a mais que o Nacional, do Uruguai. Porém, para atrapalhar o Maracaibo, o time só tem mais uma partida a disputar (dia 18/4, contra o Inter, no Brasil), enquanto que os uruguaios tem dois jogos. O negócio será torcer para que o Nacional perca ambos (4/4, contra o Inter, e 18/4, contra o Pumas). Os gols da vitória neste jogo foram marcados todos no segundo tempo da partida, com Cristian Cásseres, Giancarlo Maldonado e Rafael Castellín.