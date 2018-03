Maracaibo vence Fênix por 2 a 1 no Uruguai O Maracaibo aplacou a má campanha na Copa Libertadores da América ao vencer nesta quarta-feira o Fênix por 2 a 1, fora de casa, na terceira rodada do grupo 2. Com a vitória, o time venezuelano que tinha apenas um ponto em dois jogos, soma agora quatro, ocupando a segunda colocação do grupo. O líder é o Once Caldas, da Colômbia, com seis. Os gols do triunfo foram marcados por Mariano Martínez e Ruberth Morán. Nicolás Vigneri anotou para a equipe uruguaia.