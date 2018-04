Maracanã estará 100% apenas na sua estreia na Copa das Confederações

RIO - Depois de tantos atrasos na reforma e de ter sido entregue para a administração da Fifa ainda com obras por fazer, o Maracanã só vai ficar 100% pronto no dia da sua estreia na Copa das Confederações, em 16 de junho. O prazo foi dado na manhã desta segunda-feira pelo gerente geral de Operações do Comitê Organizador Local (COL), Tiago Paes.

"Cem por cento, o Maracanã só estará no dia 15. Até porque falta a instalação de uma série de equipamentos temporários, principalmente para a imprensa", disse Paes. O estádio já será operado pelo COL na sua reinauguração, no próximo domingo, no amistoso entre Brasil e Inglaterra. O centro de mídia do Maracanã, por ainda não estar pronto, terá capacidade para 300 jornalistas, metade do previsto para a Copa das Confederações.

O COL informou também que, pelo menos por ora, a caxirola está vetada para a Copa das Confederações, depois de ter sido arremessada no gramado por alguns torcedores durante evento teste na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A venda de bebida alcoólica e a caxirola, instrumento criado pelo músico Carlinhos Brown, não serão permitidos no amistoso. A bebida será liberada na Copa, mas não a caxirola. "Neste momento, a caxirola está incluída na lista de instrumentos musicais, que são proibidos pela Fifa", disse o gerente geral de Segurança do COL, Hilário Medeiros. Segundo ele, a decisão de vetar o instrumento partiu do governo federal depois do episódio da "chuva de caxirolas" sobre o gramado da Fonte Nova.