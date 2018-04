Maracanã ganha iluminação especial para efeitos de luz na cobertura

SÃO PAULO - Sede da final da Copa das Confederações, o "novo" Maracanã ganhou um brilho a mais - literalmente. O governo do Estado apresentou o novo sistema de iluminação ornamental do estádio nesta quinta-feira, que permite a projeção de 100 tonalidades de cores diferentes na cobertura.

Composto por 480 projetores coloridos, o sistema está instalado no teto e não será utilizado durante a realização dos jogos, para não atrapalhar a iluminação do campo durante as partidas.

O campo de jogo no Maracanã é iluminado por 396 refletores, com potência de dois mil watts cada um.