Maracanã reabre para Flu x Vasco O gramado do Maracanã continua em péssimo estado, em virtude das chuvas que atingiram o Rio nos últimos dias e das cerca de 40 peladas disputadas no estádio durante em dezembro e janeiro. Mesmo assim, Fluminense e Vasco realizam no local o clássico da rodada do Campeonato Carioca, às 17 horas deste domingo. Por causa das más condições do Maracanã, Vasco e Botafogo já foram obrigados a transferir o clássico da última semana e acabaram se enfrentando em São Januário. O atacante Romário volta a desfalcar o Fluminense. Ele está recuperado das dores na panturrilha direita, mas uma contusão no dedo do pé o impede de jogar o clássico. Com isso, o recém-contratado Ademílson permanece no time titular, ao lado de Fábio Bala. No meio-de-campo, o técnico Renato Gaúcho ainda tem uma dúvida. Ele não decidiu se mantém Zada ou se escala o jovem Carlos Alberto, destaque da seleção brasileira Sub-20 no Sul-Americano. O jogador retornou na última partida, contra o Bangu, e marcou um dos dois gols da vitória do Fluminense. No Vasco, o meia Marcelinho Carioca retorna ao time após sofrer uma contusão na coxa direita. Ele só havia atuado 23 minutos na estréia do time no Carioca, no dia 18 de janeiro, contra o América. Mas o desejo do técnico Antônio Lopes de escalar o jogador ao lado de Petkovic, com Léo Lima mais recuado, pode não acontecer. Afinal, Petkovic passou a ser dúvida para o jogo deste domingo. Ele não participou do coletivo de sexta-feira e a assessoria de imprensa do clube limitou-se a dizer que ele foi poupado. Antônio Lopes já não pode contar com o atacante Marques e espera que Petkovic tenha condições de jogo. Caso ele não possa atuar, Danilo será mantido no time titular.