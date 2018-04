Maracanã terá eventos-teste em 24 de abril e 8 de maio

RIO - O Maracanã vai receber dois eventos-teste antes da entrega do estádio à gestão da Fifa para a Copa das Confederações. A primeira partida será em 24 de abril e a segunda, em 8 de maio. No dia 2 de junho, quando já estiver sob controle da entidade, ainda será palco do amistoso entre Brasil e Inglaterra, o último desafio antes do torneio que acontece de 15 a 30 de junho.

Os parâmetros para os dois eventos-testes ainda não foram definidos. Não se sabe que times jogarão e nem se haverá venda de ingresso. O certo é que a capacidade máxima de público para o primeiro deles será limitada em 30% do total de 79 mil lugares, caso se decida pela presença de torcedores. Para o segundo jogo, a capacidade vai ser ampliada para 50% dos assentos. Por fim, para o amistoso entre brasileiros e ingleses, o Maracanã poderá receber lotação total.

Quando chegar ao Rio nesta quarta-feira, para vistoriar as obras do Maracanã, o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, vai tomar conhecimento do cronograma da reta final de preparação do estádio para a Copa das Confederações e Copa do Mundo de 2014. A Emop (Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio) e o consórcio responsável pela reforma vão reafirmar que o trabalho estará concluído no final de abril.

No fim do ano passado, o Maracanã atingiu 80% da conclusão das obras. No momento, é finalizada a estrutura que suportará a cobertura em lona que vai proteger cerca de 76 mil lugares - em maio de 2012, a previsão era de que a colocação da cobertura estaria pronta em novembro.

Os sucessivos atrasos no cronograma de reforma do Maracanã empurraram o prazo para a conclusão da obra de fevereiro para abril, o novo limite estabelecido pela Fifa em sua última visita ao País, realizada em novembro. Agora, porém, não há mais tempo hábil para novos adiamentos.

Para cumprir o combinado será necessário correr. Apenas na semana passada foi assinado o contrato entre o Estado do Rio e a Odebrecht (que já integra o consórcio responsável pela reforma do Maracanã) para a realização das obras intramuros - a área de hospitalidade do estádio, como bilheterias e roletas. A licitação prevê que tais intervenções precisam ficar prontas em 120 dias a partir da assinatura do acordo, o que dá exatamente o limite de 24 de maio, data para a entrega das chaves à Fifa.