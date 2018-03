Maradona acordou, diz imprensa argentina Depois de uma semana em estado inconsciente, o ex-astro do futebol, Diego Armando Maradona, teria acordado. A informação, veiculada nesta segunda-feira à noite por diversos canais de TV na Argentina, indicou que "El Pibe de Oro" (O Garoto de Ouro), como é popularmente chamado, teria saído de seu estado de inconsciência em diversas ocasiões ao longo do dia. Fontes da família de Maradona anunciaram que o ex-jogador conversou brevemente com suas duas filhas, Dalma e Gianinna, que ficaram emocionadas pela recuperação do pai. O clima em Buenos Aires era de cauteloso otimismo pela recuperação de Maradona. Nas portas da clínica, dezenas de fãs, que entravam na segunda semana de vigília, respiraram aliviados com a notícia. O comunicado oficial da Clínica Suíço-Argentina, informou que o ex-jogador - pelo segundo dia consecutivo - permaneceu sem o aparelho de respiração artificial. Os médicos informaram que Maradona ainda está em estado crítico, embora estável. Isto indica que o ex-jogador ainda correria risco de vida. Segundo o comunicado o ex-astro começa a receber alimentos via sonda, deixando de lado a nutrição por meio de líquidos.