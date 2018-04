Maradona adia viagem a Cuba O ex-astro do futebol argentino, Diego Armando Maradona, adiou por alguns dias sua viagem a Cuba. A partida de "El Diez" (O Dez) estava prevista para esta quarta-feira no vôo 448 da Copa Airlines, ao meio-dia. No entanto, a indefinição de um problema jurídico acabou retendo Maradona em Buenos Aires. O problema era a resistência da família do ex-astro em concordar com seu tratamento contra a dependência das drogas na ilha caribenha. Depois de muitas idas e vindas, a família obteve da embaixada de Cuba na capital argentina a promessa de que o ex-jogador estará pelo menos internado durante sessenta dias no Centro de Saúde Mental (Cesam) nas redondezas de Havana, a capital cubana. O compromisso estipula que no caso de abandono da clínica, Maradona seja enviado imediatamente à Buenos Aires. A família teme que em Cuba, Maradona fuja do tratamento psquiátrico e tenha uma vida "irresponsável" que o levaria às drogas, colocando-o novamente à beira de uma eventual overdose que poderia causar-lhe a morte. Durante toda a manhã, o ex-jogador prendeu a atenção da mídia argentina, que tentava seguir cada um de seus passos antes do embarque rumo a Havana. O ex-jogador contava com oito reservas no vôo, que foram sendo canceladas à medida que passavam as horas e Maradona não recebia uma resposta afirmativa da Justiça. A pressa de Maradona era tamanha que um helicóptero foi colocado à disposição do ex-craque para levá-lo rapidamente até o aeroporto de Ezeiza. Quando recebeu a resposta afirmativa da Justiça, já era tarde demais para partir. Maradona deixou ao meio-dia a Clínica del Parque, onde esteve internado durante os últimos três meses. Ele permaneceria na casa de seus pais até a partida para Cuba. Analistas esportivos sustentam que o ideal é que o tempo de Maradona em Buenos Aires seja o mais breve possível, já que fora da clínica, corre o risco de que alguém lhe forneça droga, o que o levaria, novamente, à estaca zero do tratamento.